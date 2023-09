Paulo Autuori: «Estou sem palavras. Tudo o que sou no futebol devo a Marinho Peres»

Paulo Autuori, atual diretor do Cruzeiro, reagiu com "profunda tristeza" ao falecimento de Marinho Peres. Os dois trabalharam juntos no V. Guimarães, em 1986/87, com Marinho como treinador principal e Autuori como adjunto, naquela que foi a primeira passagem de ambos por Portugal. No Brasil, estiveram também juntos no América e no São Bento."É um choque enorme, uma tristeza profunda. Estou sem palavras, pois tudo o que sou no futebol devo a ele", disse o dirigente do Cruzeiro a