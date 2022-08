E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Futre foi este domingo internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a um problema cardíaco. O antigo internacional português, de 56 anos, sentiu-se mal depois do funeral da mãe, realizado hoje, e foi transportado para o hospital no Barreiro.Posteriormente, foi então encaminhado de ambulância para Lisboa.Futre encontra-se consciente e vai ser submetido a exames, entre os quais um cateterismo.