Paulo Renato é o Delegado do Ano na Liga Portugal

Paulo Renato foi considerado o Delegado do Ano em virtudes das classificações dos jogos ocorridas durante a temporada. O diretor de logística, de 60 anos, obteve 94,889 pontos em encontros da Liga Portugal.Superou Sérgio Ferreira, no 2º, e João Moreira, no 3º lugar, que tiveram 94,719 e 94,230 pontos, respetivamente.