Paulo Rozeira: «Propostas da Liga Portugal são legais»

As sociedades desportivas presentes na AG da Liga Portugal realizada esta manhã no Porto decidiram, após proposta da direção do organismo, retirar as alterações aos artigos 150, 225, 259, 261 e 276 que não foram ratificados na AG da FPF, mas Paulo Rozeira, diretor jurídico da Liga Portugal, defende a legalidade das propostas de alteração ao regulamento disciplinar."Estamos a falar de pequenas alterações que não colocam em causa o bom funcionamento da disciplina. Acontece que a prática do direito não é uma ciência exata como a matemática e há 5 normas que suscitaram dúvidas ao conselho de disciplina da FPF. Não temos dúvidas que as nossas propostas são legais e o ideal seria a sua ratificação no dia 25 de julho, mas mediante esse parecer de dúvida do CD e não sendo possível outra solução intermédia mais razoável, achamos que o melhor é não levar essas propostas aprovadas para a AG da FPF no sentido de não haver dúvidas", justificou Paulo Rozeira, garantindo que "a Liga Portugal e os clubes vão continuar a trabalhar para melhorar o regulamento disciplinar": "há margem para o fazer e entendemos que há partes que podem ser melhoradas, mas não estamos a falar de questões decisivas ao bom funcionamento do regulamento disciplinar, pelo que ao retirar estes cinco pontos não ficaremos com uma disciplina mais frágil".