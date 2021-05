Pedro Proença felicita dupla portuguesa do Omonia

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou esta terça-feira a dupla de portugueses do Omonia, Kiko e Vítor Gomes, pela conquista do 21.º título de campeão nacional do Chipre.





"Parabéns ao Kiko e ao Vítor Gomes por terem ajudado o Omonia a conquistar o 21.º título de campeão, quebrando assim um ciclo de sete vitórias consecutivas do APOEL. Semana após semana, os jogadores portugueses continuam a somar vitórias e a brilhar por toda essa Europa fora e isso é algo que nos enche a todos de muito orgulho e satisfação", destacou, em mensagem partilhada no sítio oficial da Liga Portugal na Internet.