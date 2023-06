Pedro Proença convoca reunião de emergência para analisar situação de Mário Costa

Pedro Proença convocou uma reunião de emergência, agendada para amanhã, com os presidentes dos vários órgãos sociais da Liga Portugal no qual "será avaliado o impacto das notícias mais recentes relacionadas com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Mário Costa, na gestão e estabilidade" do organismo.Em causa estão as buscas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à casa e à empresa do presidente da MAG da Liga, a BSports, por suspeitas de tráfico humano. Esta noite, a RTP adiantou mais detalhes sobre a investigação . De acordo com a televisão estatal, 114 jovens resgatados pelo SEF àquela empresa vão ser entregues às famílias, havendo relatos de jovens trancados nos dormitórios, documentos confiscados e elevados montantes pagos pelos pais à BSports."Aguardo serenamente o desenrolar das investigações certo e confiante de que se apurará a verdade dos factos que revelará que nenhum ilícito criminal foi praticado", referiu Mário Costa, na segunda-feira, em nota enviada às redações. Por seu lado, a Bsports, que se descreve como "uma academia de alto rendimento", diz estar "certa e confiante de que se apurará a verdade dos factos, que revelará que nenhum ilícito criminal foi praticado pelos seus representantes ou colaboradores e que só por engano ou denúncia caluniosa alguém poderá ter pensado o contrário".A Liga Portugal informa que o seu Presidente, Pedro Proença, chamou os Presidentes dos restantes órgãos sociais da instituição - Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal - para uma reunião de urgência, a realizar esta quarta-feira, na qual será avaliado o impacto das notícias mais recentes relacionadas com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Mário Costa, na gestão e estabilidade da Liga Portugal.