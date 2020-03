Pedro Proença diz que palavras de António Costa foram "inapropriadas": «Futebol exige respeito»

Pedro Proença considerou "inapropriadas e inadequadas" as declarações de António Costa, que disse que o futebol "está longe de ser uma prioridade" no que toca a apoios nesta fase de pandemia do Covid-19. Em entrevista à Sport TV, o presidente da Liga Portugal exigiu "respeito".





"Todos percebemos que atravessamos um momento de grande complexidade. A prioridade é a recuperação e saúde das pessoas. Mas essas declarações espantaram-me, no mínimo. Terão sido inapropriadas e inadequadas face ao momento. O futebol não é um mundo à parte, tem de ser tratado como o turismo ou a distribuição, ou como a cultura. O futebol é neste momento das poucas indústrias na Europa que ocupa o sexto lugar no ranking. Só a cortiça se equipara. Contribuímos com mais de 0,3 por cento do PIB. O futebol exige respeito e é uma indústria com números únicos. Queremos ser respeitados. Não fizemos qualquer exigência. Que seja equiparada a qualquer outra indústria", lamentou."Eu só posso considerar que [as declarações do PM] é por desconhecimento destes números, que falam por si. Em meados de fevereiro, a Liga pediu reunião de carácter de urgência ao Primeiro-Ministro e ainda não tivemos resposta. Em momento nenhum podemos aceitar quer o futebol é um mundo à parte", acrescentou Proença.