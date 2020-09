Pedro Proença e a decisão de manter futebol sem público: «Ninguém consegue perceber...»

Pedro Proença lamentou a decisão do Governo em manter o futebol - e outros desportos - sem espectadores, afirmando que existe incoerência nesta tomada de decisão, tendo em conta a responsabilidade que esta modalidade tem mostrado na gestão da pandemia da Covid-19.





"O futebol teve a capacidade de ser a primeira atividade, em março, a decidir que não havia condições para manter as competições em andamento. Assumimos essa responsabilidade. Sabemos que há valores que não se negoceiam, como a saúde pública, mas tendo o futebol tido uma atitude responsável na retoma, ninguém consegue perceber que o futebol como atividade económica... que não exista coerência, com a possibilidade de o público estar nos espetáculos. (...) O 12.º jogador é fundamental", referiu o presidente da Liga Portugal à Sport TV, minutos antes do arranque da 2.ª Liga com o Estoril-Arouca Esta manhã, António Costa justificou a decisão. "O nosso comportamento no cinema é muito diferente do nosso comportamento no futebol. E isso impõe restrições de público nos estádios de futebol e outros recintos desportivos", disse o Primeiro-Ministro.