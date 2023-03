Pedro Proença e a Lei dos Seguros: «Não é justo pedirem para competirmos com condições tão desiguais»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, foi esta quarta-feira ouvido na Comissão de Segurança Social, Trabalho e Inclusão, que teve lugar na Assembleia da República, onde abordou o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais."A Liga Portugal tem a obrigação de defender aqueles que são os interesses do Futebol Profissional como um todo. Como uma indústria. Uma indústria composta por vários agentes, todos eles importantes. Clubes, sim. E treinadores. Mas, também, os jogadores", declarou Pedro Proença, que acrescentou: "Em 2021/2022, os 34 clubes que compõem o universo do Futebol Profissional gastaram cerca 25 milhões de euros para poderem cumprir aquelas que são as suas obrigações em matéria de seguros. Repito: 25 milhões de euros. Porque perante o atual quadro legislativo as seguradoras consideram estar desprotegidas, transferindo, naturalmente, esse risco para os clientes. A redação da Lei coloca os clubes portugueses em posição de indesmentível desvantagem em relação àqueles que são, no panorama internacional, os seus maiores concorrentes", explicou."Em Espanha, o limiar mínimo está fixado em 33 por cento, 20 por cento na Alemanha ou 14 por cento no Reino Unido. Por isso, propusemos um limiar mínimo nos 15 por cento. Parece-nos uma proposta equilibrada, que terá impacto real na redução do custo das apólices e no custo de desenvolvimento da indústria do futebol. Não é justo para o futebol português pedirem-lhe que compita, em contexto internacional, com países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, França ou Espanha – e é com eles que competimos! – quando nos são dadas condições tão desiguais", concluiu o presidente da Liga Portugal.