Pedro Proença e a Superliga Europeia: «Insanidade que colocaria em causa os alicerces do futebol»

Pedro Proença criticou duramente a criação de uma Superliga Europeia. Com a oficialização da prova para breve, o presidente da Liga Portugal recordou que esta competição desvirtua a lógica do futebol e falou numa "elite egoísta".





"A hipótese da criação de uma Superliga Europeia, pensada e desenhada por uma pequena elite com intenções exclusivas, é algo a que nos continuaremos a opor frontalmente. Uma insanidade que colocaria em causa todos os alicerces fundamentais em que o futebol sempre se desenvolveu. Seguiremos firmes e unidos na defesa das ligas nacionais, do mérito desportivo e de modelos que contribuam para o crescimento de todo o ecossistema do futebol e não apenas de uma reduzida e egoísta elite", referiu Proença no Facebook.Recorde-se que a 'Marca' deu hoje conta de movimentações por parte de Real Madrid e Manchester United no sentido de anunciar a prova nas próximas horas, o que mereceu mesmo uma reação da UEFA , a ameaçar banir os seus participantes.