Pedro Proença e a nova Arena da Liga Portugal: «Plantámos o futuro do futebol profissional»

A Arena Liga Portugal já tem a primeira pedra e projetará o "futuro" do futebol português, tal como registou Pedro Proença na cerimónia oficial que decorreu esta tarde, no Porto.



"Aqui nasce o futuro. Este dia vai ficar na história. Plantámos hoje o futuro do futebol profissional em Portugal e todas as suas ramificações. Será a casa da nossa indústria, que queremos melhorar", sinalizou o presidente da Liga Portugal sobre uma obra que está orçamentada em 18 milhões de euros e que tem conclusão prevista para 2023.



"Este projeto contou com o grande entusiasmo da autarquia, a quem agradeço toda a ajuda, mas não terá investimento público, das SAD ou dos clubes, constituindo mais um passo no projeto de consolidação da Liga Portugal", disse ainda Pedro Proença.



A cerimónia contou com a maior parte dos presidentes da Liga, entre eles Pinto da Costa e Rui Costa, que se cumprimentaram quando o líder do Benfica chegou e já quando Pedro Proença discursava.

Valentim Loureiro também esteve presente e foi alvo de uma homenagem da Liga, tal como Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto que cedeu os terrenos, na freguesia de Ramalde, onde será edificada a nova Arena Liga Portugal.



Pedro Proença fez questão de recordar a "visão única para o futebol em Portugal" dos seus antecessores no cargo, Pinto da Costa e Valentim Loureiro, ambos sempre determinados em manter a sede da Liga no Porto, lago valorizado também por Rui Moreira.



"Há três anos não havia um projeto, havia uma ideia, mas havia também vontade comum do presidente da Liga e da Câmara do Porto em manter a sede deste organismo na cidade, contrariando a debandada de várias instituições públicas para Lisboa ou o finca-pé de outras de em caso algum abandonarem a capital, como aconteceu com o caso do Infarmed", fez questão de recordar o presidente da Câmara do Porto, acrescentando: "As negociações seguiram o seu curso, de modo a acautelar o interesse de ambas as partes. A escolha do terreno também obedeceu a uma grande ponderação. O terreno onde nos encontramos pareceu-nos a escolha óbvia. Vai reabilitar esta zona da cidade, vai trazer gente, requalificar os espaços verdes e promover a criação de emprego. O Porto vai ser casa de um centro de excelência para o futebol, nas áreas da formação e da investigação."







Pinto da Costa e Rui Costa cumprimentam-se em cerimónia no Porto: veja as imagens