Pedro Proença no último adeus a José Mendes

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, marcou presença este sábado no velório de José Mendes, presidente do Sp. Covilhã, que faleceu aos 65 anos.A Liga Portugal, recorde-se, decretou um minuto de silêncio nos jogos do fim de semana em reconhecimento dos serviços prestados por José Mendes ao futebol profissional em Portugal.Na Igreja da Misericórdia da Covilhã, onde decorreu o velório, Pedro Proença esteve acompanhado por Helena Pires, CEO da Liga Portugal.