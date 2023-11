Pedro Proença nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias

Pedro Proença foi nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias (EL – European Leagues), ao ter aceite o convite que lhe tinha sido endereçado mas só depois da garantia de que o cargo é compatível com o de presidente da Liga Portugal. Segundo nota da Liga, a nomeação de Proença será ratificada a 30 deste mês, em Assembleia Geral da European Leagues."Após período de ponderada reflexão, informei os membros do Board of Directors da minha disponibilidade para aceitar o convite que me foi dirigido para assumir o cargo de Presidente da Associação das Ligas Europeias, decisão tomada após ter recebido a garantia, absolutamente imprescindível, de que o mesmo é compatível com o exercício do cargo de Presidente da Liga Portugal", afirmou Pedro Proença, citado pelo site da Liga Portugal.Proença lidera a Liga Portugal desde julho de 2015 e garante que não se irá desviar do caminho que traçou nesta instituição. "Não admitirei que a presidência da Associação das Ligas Europeias me faça desviar um milímetro do compromisso que, em junho deste ano, assumi com os Clubes que compõem o Futebol Profissional e que subscreveram, por unanimidade, o Programa Eleitoral com que me apresentei para um novo mandato de quatro anos. Continuarei, com o mesmo empenho e a mesma dedicação de sempre, a liderar os processos que temos em andamento, mantendo-me firme na defesa intransigente da sustentabilidade e competitividade do Futebol Profissional, objetivos a que me propus quando, em 2015, assumi a presidência da Liga Portugal", referiu ainda.Segundo a nota da Liga, eis os principais desafios que Proença terá em mãos:"1 – Estabilização da Organização;2 – Implementação do Processo de Revisão Estatutária;3 – Definir o perfil para a eleição do próximo Presidente, em 2025;4 – Colocar a agenda da European Leagues no topo das prioridades da organização, tornando-a representativa de todas as Ligas, Clubes e Competições europeias, face aos desafios a enfrentar: a proteção da competitividade das nossas Competições, a chave de distribuição no pós-2024, a proteção dos calendários das competições nacionais, a proteção do nosso modelo de negócio e a necessidade de alavancar as atividades comerciais e de negócio."