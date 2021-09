Pedro Proença: «O mercado ditará o momento da antecipação da centralização dos direitos»

Depois de António Salvador ter revelado o otimismo de Pedro Proença, considerando que a centralização dos direitos televisivos poderá avançar já na próxima época, o presidente da Liga veio abordar o assunto e não descartou esse cenário.





"Os clubes sabem que existe decreto-lei que obriga a duas datas fundamentias, 25/26 e 27/28 e aí já teremos um modelo implementado. Será o mercado que ditará o momento desta antecipação ou não da centralização. Ficou claro que todos os clubes estão convictos de que é isto que defende melhor a riqueza para os clubes, a criação de riqueza, num momento difícil em que o futebol profissional não teve apoios governamentais para enfrentar a Covid-19. Ficou absolutamente definido que isso irá acontecer. Foi depositada na direção da Liga a capacidade de poder apresentar em fevereiro as conclusões, é isso que acontecerá e depois será o mercado a ditar as regras", afirmou, já depois do sorteio da 3.ª fase da Allianz Cup."Este processo será sempre de inclusão, ninguém pode ficar de fora. Serão os próximos grandes desafios, incluir todos na discussão, clubes, operadores, quem vai financiar a operação. Mas há uma grande positividade perante todos os interlocutores, estão convictos de que todos os interesses serão salvaguardados, ninguém vai receber menos do que recebe, serão salvaguardados os interesses dos operadores", apontou Pedro Proença."Foi um espírito muitíssimo cúmplice dos 34 clubes. Foi apresentado aos clubes o impacto da Covid-19 na última época, com resultados operacionais acima dos 200 milhões de euros negativos para as sociedades desportivas e foram discutidas as formas e modelos de ultrapassar as dificuldades. Foi uma discussão muito envolvente, onde estiveram todos os grandes representantes do futebol profissional, ficou agendada nova cimeira em fevereiro aqui no Porto", explicou.