Pedro Proença pede "serenidade" na ponta final dos campeonatos

Pedro Proença aproveitou a sessão de abertura do Fórum de Treinadores, em Leiria, para fazer um "apelo à serenidade" na ponta final dos campeonatos profissionais. O presidente da Liga Portugal pediu "tranquilidade" aos agentes desportivos, "num momento muito importante, que deve ser, sobretudo, de diálogo".No entender do dirigente, as questões "do combate ao racismo, à intolerância, à xenofobia, são fundamentais de serem debatidas", numa "reflexão que tem de acontecer entre todos", mas pediu ao Governo, que deverá tomar posse nos próximos dias, que coloque na agenda outros temas, como o tempo útil de jogo, o VAR, e "de novo a tão preocupante questão da violência".Falando para uma plateia de centenas de técnicos, Pedro Proença informou que a Liga vai ouvir os treinadores "no segundo fórum de elite já nos dias 23 e 24", deixando também o convite para que participem, ainda, no Thinking Football Summit, que vai decorrer em novembro. "Receberemos os melhores especialistas mundiais no Porto para profunda e mediática reflexão sobre o melhor para o Futebol Profissional", frisou.