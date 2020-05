Pedro Proença pode cair da presidência da Liga

O lugar de Pedro Proença enquanto presidente da Liga Portugal está em risco. De acordo com informações recolhidas por Record, há movimentos de bastidores de última hora que apontam no sentido da saída do dirigente, muito devido ao facto do ex-árbitro já não reunir a confiança da esmagadora maioria dos clubes da 1ª e 2ª Liga.





A carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa , solicitando uma audiência para discutir a possibilidade das 10 derradeiras jornadas da Liga NOS serem transmitidas em canal aberto, foi a gota de água numa relação já agastada por vários acontecimentos. Além dos clubes, sabe Record, também os operadores televisivos se sentem traídos pela atuação de Proença, já que não foram consultados em todo este processo.As próximas horas serão determinantes para o futuro de Pedro Proença na Liga Portugal, mas uma coisa é certa: a reunião de amanhã, às 18 horas, entre os 18 presidentes dos clubes que competem na Liga NOS será muito quente e potencialmente decisiva, não só para o futuro imediato do nosso campeonato, como também para o futuro do antigo árbitro internacional.