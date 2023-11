Pedro Proença questionado sobre possível candidatura à FPF: «Tenho um compromisso com os clubes»

Pedro Proença desviou-se das questões sobre uma possível candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, garantindo apenas que o compromisso do presidente da Liga é com os clubes."Sou presidente da Liga. Tenho um compromisso com os clubes. Daqui a dois dias poderei ser eventualmente presidente da European Leagues. Isto deve deixar-nos com orgulho. Estou muito focado no que quero fazer. O futebol profissional atravessa um bom momento", afirmou o dirigente, que lembrou haver "um mandato para cumprir."O dirigente também lembrou que o "futebol português tem de se adaptar a esta realidade" ao ser questionado sobre o facto de apenas haver uma equipa com acesso direto à Liga dos Campeões", admitindo que há "desafios pela frente", com "grande vontade de mudar isto."Sobre a Gala das Campeãs, Proença deu os "parabéns a Record por esta iniciativa" e apontou ao futuro no futebol feminino. "Está francamente em evolução e a subir para outros patamares. O próximo grande passo é a profissionalização deste setor. É o passo que está a faltar. Enquanto Liga profissional, não podia deixar de estar presente embora não tenhamos essa responsabilidade. Quero dar os parabéns ao futebol feminino, que bem merece", frisou.