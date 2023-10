Pedro Proença: «Se tiver de optar pelas Ligas Europeias ou só pela Liga Portugal, parece claro que ficarei cá»

Pedro Proença está numa fase de "reflexão" sobre o convite que lhe foi endereçado para presidir à Associação das Ligas Europeias. O presidente da Liga Portugal, que já tinha reunido com os clubes da direção da Liga, abordou o assunto durante a Cimeira dos Presidentes, em Coimbra, e no final garantiu aos jornalistas que está a avaliar possível compatibilidade e que, se tiver de sair ou ficar só na Liga, optará pela Liga."Partilhei na cimeira que isto deve ser um convite altamente honroso para o futebol português. Temos capacidade de gerar talento no futebol em Portugal. Quero dizer que existe essa possibilidade, estou num momento de reflexão. Há uma coisa a que sou fiel: sei que em junho assumi uma responsabilidade com os clubes para um compromisso que é duro, com dossiês muitíssimo importantes, como os direitos audiovisuais, os custos de contexto, a competitividade do futebol português... É numa análise e momento de reflexão que estou, para perceber se é possível compatibilizar. Se tiver de optar por estar na European Leagues ou só na Liga Portugal, parece claro que ficarei só no futebol português", disse Pedro Proença.