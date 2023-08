Pedro Roma volta à FPF

Pedro Roma está de regresso à FPF, onde já tinha estado entre 2011 e 2019, para assumir funções na estrutura técnica da formação como treinador de guarda-redes. O antigo guardião, de 53 anos, mereceu palavras de elogio de José Couceiro, Diretor Técnico Nacional e Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. "Tem todas as características para se integrar muito bem, uma vez que conhece perfeitamente a federação e todo o processo deste setor, além de ser uma excelente pessoa", disse.Roma também falou ao site da FPF e mostrou-se feliz pelo regresso. "É sempre bom voltar a uma casa onde passei quase dez anos e onde deixei um conjunto de amizades. É o sentimento de voltar com uma federação mais forte, um pouco diferente, mas com as pessoas que têm feito a FPF a instituição que é, e é sempre um orgulho receber um convite para regressar. Quero dar continuidade ao trabalho que vinha desempenhando anteriormente. Já conheço as pessoas desta estrutura técnica e trabalhei aqui com a maior parte delas. Espero que a minha experiência possa acrescentar um pouco mais", disse.A estrutura técnica da FPF para o próximo ciclo de competição ficou assim definida para as seleções nacionais masculinas. Daniel Barreira será o novo coordenador técnico, comandando uma estrutura que contará com 15 treinadores. As principais novidades são os regressos de Oceano Cruz e Pedro Roma.Os treinadores principais das seleções são os seguintes: Oceano Cruz (sub-20), José Lima (sub-19), Filipe Ramos (sub-18), João Santos (sub-17), Bino Maçães (sub-16) e Pedro Silva (sub-15). Os quadros técnicos são ai