Pedro Venâncio vive com dores

Pedro Venâncio, antigo internacional português que jogou por Sporting e Boavista, confessou sofrer constantemente com dores nos joelhos. "Fazia luxações congénitas e, na altura, a maior parte das pessoas nem sequer tinha ouvido falar nesse problema", contou à Lusa Venâncio, de 55 anos. "Andar custa-me, já me desloco a pé com alguma dificuldade, e sei que daqui para a frente vai sempre piorando. Já tentei ir a uma junta médica para me colocarem uma prótese, que sei que é o que me espera, mas dizem que ainda sou muito novo e há riscos. Não há nenhum dia em que me levante e não sinta dor", referiu o ex-jogador.