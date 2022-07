Penafiel e Santa Clara empatam em jogo particular

O Penafiel recebeu e empatou sem golos diante do Santa Clara, da Liga Bwin, em encontro particular, disputado no estádio do emblema da 2.ª Liga.

Foi o segundo teste das duas equipas na pré-temporada e revela uma ligeira evolução, depois dos desaires iniciais.

O Penafiel perdeu, na estreia, diante do também primodivisionário Gil Vicente, por 2-0, enquanto o Santa Clara, a estagiar no norte do país e com novo teste marcado para hoje (defronta o Tondela, às 16:30), foi derrotado pelo Vitória de Guimarães B, por 6-5.