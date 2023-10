Pinto da Costa ausente da Cimeira de Presidentes

Rui Costa e Frederico Varandas na cimeira de presidentes da Liga



O Convento de São Francisco, em Coimbra, é esta quarta-feira palco da XI Cimeira de Presidentes, evento que junta os líderes dos principais clubes portugueses. A reunião começou sem a presença de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que se fez representar pelo advogado Hugo Silva Nunes, enquanto Rui Costa, do Benfica, e Frederico Varandas, do Sporting, foram dos primeiros a chegar ao local.Sem a presença do Marítimo, o único clube que falhou à ‘chamada’, a sessão contou com a participação da maior parte dos presidentes, exceção feita a Pinto da Costa – ainda que o líder dos dragões tenha anunciado que chegaria atrasado – e de Carlos Pinho, presidente do Arouca, que se fez representar por Joel Pinho, diretor geral. O presidente portista esteve esta manhã no Tribunal do Bolhão (Porto), no início do julgamento da ação interposta por Pinto da Costa contra Nuno Lobo, antigo candidato à presidência do FC Porto.O primeiro ponto da ordem de trabalhos foi dedicado aos custos de contexto, para o qual foi convidado Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal.No final da Cimeira, um porta-voz dos presidentes falará à comunicação social, transmitindo as principais conclusões desta reunião.