Plano de desconfinamento abre porta ao regresso do público aos estádios

O plano de desconfinamento abre a porta ao regresso do público aos estádios de futebol. De acordo com o documento, a partir de 3 maio podem ocorrer "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação", o que, à falta de confirmação de António Costa e restante Governo, dá a entender que o público voltará em número ainda reduzido. No entanto, é de notar que a decisão de presença de espectadores pertence, em última instância, à DGS. Refira-se ainda que logo a 19 de abril estão previstos "eventos exteriores com diminuição de lotação".





Caso se confirme o regresso do público ao desporto a partir de 3 maio, tal sucederá um dia depois do Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal que, recorde-se, gerou polémica na temporada passada devido ao elevado número de espectadores.Em Portugal Continental não há público nos estádios desde março do ano passado - na Liga NOS apenas houve em dois jogos do Santa Clara - mas, se o mesmo voltar a 3 de maio, poderá haver a hipótese de Benfica-FC Porto (jornada prevista para 9 de maio), Benfica-Sporting (16 maio) e final da Taça de Portugal terem público, isto falando nos encontros com maior potencial de gerar público.O primeiro-ministro avisou, ainda assim, que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1.