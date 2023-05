Portugal é o país que mais pede apoio do Fundo FIFA por salários em atraso entre jogadores

País membro da FIFA N.º de jogadores apoiados PORTUGAL 61 Grécia 50 Roménia 22 Turquia 17 Bielorrússia 15 Lituânia 10 Ucrânia 8 Rússia 8 China 4 Cazaquistão 4

Clube N.º de jogadores apoiados Aves 19 U. Madeira 18 Freamunde 8 V. Setúbal 8 Arouca 4 Olhanense 2 Leixões 2

Portugal é o país que tem mais jogadores com salários em atraso que recorreram ao fundo de apoio a jogadores de futebol da FIFA, divulgou esta sexta-feira o organismo que tutela o futebol mundial. Dos 225 atletas que pediram ajuda, 61 pertenceram aos campeonatos nacionais entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, período que corresponde à terceira fase deste fundo, que tem cerca de 3,5 milhões de euros para distribuir pelos jogadores.Top 10 de países-membro com mais jogadores apoiados pelo fundo da FIFA:Estes 61 jogadores que ficaram sem salário apesar de terem contrato com os clubes, dividem-se por 7 clubes: 19 estavam ligados ao Aves, vencedor da Taça de Portugal de 2018, 18 à U. Madeira, 8 a Freamunde e também ao V. Setúbal, 4 ao Arouca, que milita na Liga Bwin, e dois a Olhanense e Leixões.O Fundo FIFA para Jogadores de Futebol é resultado de um acordo firmado com a FIFPRO em 2020, que fornece apoio financeiro a jogadores que não receberam e ou não têm possibilidade de receber os salários acordados com seus respetivos clubes. O orçamento total do fundo é de 16 milhões de dólares (cerca de 14 milhões e meio de euros), dividido em quatro ciclos de aplicação. A quarta e última fase terá como base os pedidos recebidos durante 2022 e terá igualmente um orçamento de quatro milhões de dólares.