Negativos testados amanhã, quarentena reavaliada e princípio de bolha: Proença anuncia novidades

Pedro Proença anunciou que "todos os jogadores que tiveram resultados negativos à Covid-19 serão amanhã testados para que possam estar disponíveis os que tenham resultado negativo na próxima semana", no arranque da Liga NOS, que se mantém agendado para esta sexta-feira, dia 18. Foi assim que o presidente da Liga Portugal começou a resumir a reunião de hoje com as autoridades de saúde, de onde saíram algumas novidades.





"Amanhã todos os jogadores com resultados negativos serão testados. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Testados os jogadores e dando negativo, teremos o jogo do Sporting. Se terão de ficar em quarentena? O quadro de quarentena está a ser reavaliado pela DGS, portanto vamos receber instruções sobre isso. A Liga NOS começa na próxima sexta. Discutimos o código de conduta nas equipas profissionais. Há um princípio de bolha que tem de existir para nos salvaguardar do processo de contágio", vincou Proença aos jornalistas.De resto, há a certeza de que até à primeira semana de outubro não haverá público: "Foi uma reunião construtiva, houve um conjunto de protocolos cujas dúvidas tiveram de ser sanadas. Era importante clarificar o quadro normativo. A liga sai satisfeita. Temos já uma próxima reunião para 2 de outubro para reavaliar o quadro epidemiológico. Apresentámos o teste piloto de integração de público e esperamos que haja sensibilidades das entidades públicas e haja procedimentos equitativos. Na reunião de dia 2 será feita uma reavaliação e até lá não haverá público. Esperamos que o quadro epidemiológico não crie problemas..."