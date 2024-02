Presidente da Académica recorda Artur Jorge: «Tivemos a felicidade de o ver passar por Coimbra»

O presidente da Académica - Organismo Autónomo de Futebol (OAF) disse esta quinta-feira que o antigo selecionador nacional Artur Jorge será sempre recordado como um homem que marcou o desporto português.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Ribeiro manifestou o "profundo pesar" pela morte do antigo treinador de futebol, que faleceu hoje aos 78 anos, vítima de doença prolongada, e ao mesmo tempo o orgulho da sua passagem por Coimbra.

"Foi um futebolista que tivemos a felicidade de ver passar por Coimbra e que marcou um período de ouro da Académica (1965-1969), que ia conquistando um campeonato e uma Taça de Portugal e foi às competições europeias", sublinhou o dirigente.

O presidente do clube dos estudantes salientou ainda a passagem de Artur Jorge pelo comando técnico da briosa na época 2002/03, na qual conseguiu a manutenção num ano "extremamente difícil".

Ao serviço da Académica, Artur Jorge chegou a ser o segundo melhor marcador do campeonato, na época 1966/67, apenas superado por Eusébio, na qual a Académica obteve o segundo lugar, atrás do Benfica, na sua melhor classificação de sempre.

Artur Jorge estreou-se como treinador principal no Belenenses, em 1981/82, temporada em que também esteve no Portimonense, clube onde manter-se-ia até ao final da época 1983/84.

O treinador rumou ao FC Porto em 1984/85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos dragões em 1988/89.

A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro'1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso, o Benfica.

Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial'1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal (Arábia Saudita), Académica, CSKA Moscovo, Al Nasr (Kuwait), Creteil Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça.

Nascido no Porto, Artur Jorge iniciou a carreira de futebolista no FC Porto, na época 1964/65, e destacou-se ao serviço da Académica, do Benfica e do Belenenses, até 1978, tendo conquistado sete títulos e somado 16 internacionalizações pela seleção portuguesa.