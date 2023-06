Presidente da Liga de Clubes saúda regresso das "marcas" União de Leiria e Belenenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A União de Leiria e o Belenenses, promovidos à 2.ª Liga e de regresso às competições profissionais, foram recebidos esta sexta-feira pelo presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, que saudou as "duas grandes marcas do futebol português".

Na sede do organismo, no Porto, Proença sublinhou que "são dois clubes das competições profissionais, que acabam por estar no seu lugar", considerando que "iniciam uma nova etapa, em que vêm contribuir para um futebol profissional ainda mais valorizado".

O presidente da União de Leiria, Armando Marques, agradeceu a reunião de boas-vindas e salientou: "É o regresso, 11 anos depois, ao futebol profissional e a esta casa, onde queremos permanecer por muitos e longos anos".

"Estamos cientes do passo que demos e das dificuldades que iremos encontrar, que são naturais para quem quer subir de patamar. Estamos cá para dar o nosso contributo e fazer promoção de um futebol sério e cada vez mais competitivo", prosseguiu o dirigente do emblema leiriense.

Já o líder do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, assumiu "honra e orgulho" pelo regresso à "família da Liga Portugal".

"O Belenenses, com o seu peso histórico e a sua massa associativa, vai ter a capacidade de aportar um conjunto de valências e de melhorar o nível competitivo, vamos fazer o melhor campeonato possível", disse ainda o presidente do clube lisboeta.

A União de Leiria venceu a Série 1 da Liga 3, regressando às competições profissionais depois da despromoção administrativa da 1.ª Liga após a época 2011/12, enquanto o Belenenses levou a melhor na Série 2, após um percurso ascendente desde 2018/19, na sequência da rotura com a BSAD.