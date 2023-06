Proença e a eventual saída da arbitragem da FPF: «Liga estará sempre disponível para boas reflexões»

À margem da sua tomada de posse para o 3.º mandato da Liga Portugal, Pedro Proença comentou a proposta da FPF, de criar um grupo de trabalho para se debruçar sobre a eventual saída da arbitragem da esfera federativa. O líder do organismo que tutela o futebol profissional admite, por agora, discutir o tema."A Liga Portugal estará sempre disponível para boas reflexões e boas discussões, mas não conhecemos exatamente o que está em mente. Aliás, o meu próprio passado dá-me eventualmente a garantia de que podemos ter uma discussão também positiva nesse sector. Mas não é só na arbitragem que temos que discutir, é na disciplina, na relação do futebol com o adepto... Há muitas matérias que nos devem obrigar a todos uma reflexão muitíssimo importante", disse, Pedro Proença, reiterando a ideia de que análise ao tema se preponderante: "A discussão e a reflexão serão sempre positivas e a Liga Portugal estará sempre disponível para as boas reflexões. A introdução da vídeo-arbitragem na Liga Portugal 2 Sabseg é uma realidade que vai acontecer no próximo ano, tudo que sejam instrumentos para a melhoria do próprio produto estaremos sempre disponíveis."