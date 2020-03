Proença e o cenário de três jornadas/semana: «Equipas estão disponíveis para esse esforço»

Dias depois de se ter começado a discutir a calendarização das jornadas que faltam da Liga NOS 2019/20, interrompida devido à pandemia do coronavírus, Pedro Proença aborda o temo este sábado em entrevista ao 'Expresso'.





"Neste momento, a calendarização não passa de uma fórmula, de uma possibilidade. Ninguém, neste momento, quer arriscar um calendário. Temos todos os cenários possíveis em cima da mesa, mas não nos podemos esquecer de que foi declarado o estado de emergência. Este é um cenário instável, o futebol não vive fora da sociedade. É impossível calendarizar, embora, claro, o calendário que depois for criado nunca será o que toda a gente desejava no início", afirma o presidente da Liga.Perante a questão se admite que haja duas ou três jornadas por semana, o presidente da Liga responde: "Sim, diria que as equipas estarão disponíveis para fazer esse esforço, respeitando os tempos de descanso dos atletas e dos árbitros".