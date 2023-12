Proença sobre Cristiano Ronaldo: «54 golos de um talento que, ano após ano, continua a marcar o Mundo»

Pedro Proença recorreu este sábado às redes sociais para felicitar Cristiano Ronaldo, que terminou como o melhor marcador do ano de 2023, com um total de 54 golos marcados. "Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo despede-se de 2023 como o Melhor Marcador do Ano. 54 golos de um Talento que, ano após ano, continua a marcar o Mundo!", pode ler-se na curta mensagem do presidente da Liga Portugal e da Associação de Ligas Europeias.