Programa Regressar debatido na Cimeira de Presidentes: «Sem essa vantagem, os talentos vão continuar lá fora»

Ainda antes do debate sobre o estado do futebol português, os líderes que marcam presença na X Cimeira de Presidentes da Liga Portugal estiveram reunidos com Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que, no final, falou aos jornalistas presentes."O futebol é mais do que um mero entretenimento. É um importante desígnio da economia fiscal. Temos de desenvolver a economia, puxando tudo o que é português. Temos treinadores, jogadores e dirigentes desportivos de mérito reconhecido. Temos que ter a capacidade das nossas forças de promoção da economia estarem aqui. Nessa discussão do OE, é importante que a indústria do futebol esteja presente", começou por dizer."É lamentável que o futebol seja o único penalizado com uma taxa de 23 por cento na bilhética. Não há outro espetáculo em que isso aconteça e não, o futebol não pode ser discriminado, até porque há clubes com capacidade, mas outros não. A nossa indústria não é rica. Temos impostos de ricos num país pobre", acrescentou, tendo ainda abordado a matéria relativa ao Programa Regressar, uma vez que a proposta de Orçamento de Estado para 2024 prevê uma redução do tecto para um máximo de 250 mil euros anuais para os beneficiários do programa."Normalmente, um jogador português afirma-se em Portugal e depois faz um percurso de vitórias lá fora. É importante que haja um estímulo para que regresse. Fazer regressar o talento é fundamental. Quando tem a hipótese de regressar, o jogador faz contas. O que ganha é diferente do que recebe e a diferença são os impostos. Tem de haver uma motivação extra para que regressem. Todos ganhariam, eles e todos os que gostam de ver bons jogadores nos nossos relvados. Sem essa vantagem, vão continuar lá fora", comentou."Temos que ter pessoas qualificadas. Não podemos atrair apenas mão-de-obra barata, sejam médicos, professores ou jogadores de futebol. Temos a necessidade de promover a economia, baseado no talento. Este é um desafio que não tem apenas a ver com o futebol. Temos uma perspetiva de crescimento de 1,5 por cento e isso não é possível. O futebol por ajudar. Temos que juntar o futebol ao turismo, como já acontece com a saúde", anotou Armindo Monteiro, abordando o tecto previsto na proposta de OE."Era importante que esse tecto seja aumentado. Se esse tecto não for aumentado nem sequer estamos a ter em conta a inflação. Pelo menos uma atualização pelo valor da inflação seria o limiar mínimo. Na perspetiva seria importante termos a capacidade de não termos um Orçamento de Estado apenas virado para a parte orçamental, ou seja para as contas certas, mas é importante que seja um fator de potenciar o crescimento económico. O futebol pode ser um elemento chave nesta ajuda", concluiu Armindo Monteiro, presidente da CIP que foi convidado pela Liga Portugal a marcar presença na X Cimeira de Presidentes, que decorre em Coimbra. A Liga, note-se, faz parte da CIP e Pedro Proença integra o Conselho Geral desta Confederação.Nesta X Cimeira de Presidentes estão representados 33 dos 34 clubes das ligas profissionais, com a única exceção a ser o Marítimo. Pinto da Costa, líder do FC Porto, fez-se representar pelo advogado Hugo Silva Nunes, uma vez que o presidente portista esteve esta manhã no Tribunal do Bolhão (Porto), no início do julgamento da ação interposta por Pinto da Costa contra Nuno Lobo, antigo candidato à presidência do FC Porto.