PSG recorda Artur Jorge: «Em 1991 contratámos essa personagem erudita e francófona»

O Paris Saint-Germain recordou hoje o treinador português Artur Jorge, que morreu aos 78 anos, como uma "personagem erudita" que levou o clube ao seu segundo título de campeão francês de futebol em 1993/94.

Numa nota de condolências publicada no seu sítio oficial na Internet, o atual campeão francês recorda a contratação de Artur Jorge em 1991 para comandar a equipa.

"Em 1991, o Paris Saint-Germain contratou essa personagem erudita e francófona com o objetivo de conquistar um segundo título de campeão de França. Em três anos, esse objetivo foi alcançado", lê-se.

Recordando igualmente o "célebre bigode" de Artur Jorge, o PSG fez um balanço do percurso de carreira de Artur Jorge, concluindo a nota apresentando "as mais sinceras condolências" à família do antigo selecionador português.

Treinador principal entre 1981 e 2016, Artur Jorge conduziu o FC Porto à conquista da Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez, tendo orientado os 'dragões' entre 1984/85 e 1986/87 e, depois, entre 1988/89 e 1990/91, tendo ainda conquistado três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal e três edições da Supertaça.

Artur Jorge assumiu pela primeira vez o comando da seleção nacional entre 1990 e 1991, em simultâneo com o cargo de treinador de FC Porto, e voltou a orientar a equipa das quinas entre 1996 e 1997.

O antigo treinador orientou ainda o Benfica, a Académica e o Belenenses, clubes pelos quais se distinguiu como jogador entre 1965 e 1978, tendo somado 16 internacionalizações por Portugal, e trabalhou em 10 países no estrangeiro, com destaque para França, onde orientou o Matra Racing e o Paris Saint-Germain e para as seleções da Suíça e dos Camarões.

