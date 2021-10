PSP abre inquérito disciplinar a atuação das autoridades no Ol. Montijo-V. Setúbal B

A PSP abriu um inquérito disciplinar à atuação dos agentes que dispararam este domingo para o ar para cessar confrontos entre adeptos e jogadores num jogo da distrital de Setúbal de futebol que opôs Montijo e V. Setúbal B.





O vídeo que mostra como começou a confusão no Olímpico do Montijo-V. Setúbal B O vídeo que mostra como começou a confusão no Olímpico do Montijo-V. Setúbal B

A carregar o vídeo ...

De acordo com comunicado da PSP, "o efetivo policial destacado no local, para garantir a segurança do evento desportivo, interveio imediatamente, para terminar os desacatos e as agressões em curso"."Três polícias produziram disparos de advertência, com arma de fogo, para o ar. Devido à intervenção policial, foi possível fazer cessar a desordem e as agressões e repor a ordem pública no recinto desportivo", acrescenta. Desta ação, não se registaram ferimentos nem danos.O inquérito disciplinar foi aberto "para averiguar se os recursos a arma de fogo cumpriram com a legislação e regulamentação interna aplicáveis"."A PSP reportará os incidentes às autoridades competentes, quer desportivas, quer judiciais", conclui o comunicado.Ostreinadores das duas equipas têm visões opostas do que aconteceusendo que Marco Bicho, do Montijo condena a atuação dos agentes, e Paulo Martins, do Vitória B, diz que só com a intervenção policial foi possível cessar os confrontos.