Vinte e sete detidos por crimes violentos ligados às claques do Benfica e Sporting

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quarta-feira 27 pessoas por crimes violentos ligados às claques do Benfica e do Sporting. Estão ainda em causa o crime por desobediência e o crime por participação em rixa.As autoridades estão a dar cumprimento a 29 mandados de detenção e 30 mandados de busca domiciliária, em Lisboa e Setúbal, a indivíduos "casuais" ligados a estas claques.O 'Correio da Manhã' sabe que das 27 detenções, 26 foram no cumprimento de mandatos e um em flagrante delito por posse de arma de fogo. Foram ainda apreendidas duas armas.Esta operação surge na sequência de vários episódios de violência que decorreram na capital, de acordo com um comunicado da PSP. Estão envolvidos dezenas de operacionais "ligados à investigação criminal" e também militares da GNR.Os detidos vão ser esta quarta-feira ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal e poderá ser decretada prisão preventiva.