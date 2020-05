Já há quatro equipas com casos positivos mas isolamento coletivo não será obrigatório

O isolamento coletivo não será uma obrigação para as equipas que tenham um caso positivo de covid-19 na estrutura ou no plantel - isto numa altura em que já quatro equipas (V. Guimarães, Famalicão, Moreirense e Benfica) têm casos confirmados. Esta é uma das medidas que está marcada no Código de Conduta divulgado este domingo pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Liga Portugal para todos os intervenientes no que resta da temporada na Liga NOS e Taça de Portugal. A Direção-Geral de Saúde (DGS) impôs regras apertadas para o retorno do futebol, de modo a que a integridade de tdos esteja garantida.





No referido Código Conduta, está explicito que "antes do início das competições todos os atletas, equipas técnicas e árbitros devem realizar dois testes rRT-PCR para SASR-CoV-2 separados por 14 dias" e que, durante este período, todos os atletas devem manter o distanciamento social recomendado e que os treinos terão que ser "exclusivamente" individuais. Todos os elementos que tenham dois testes negativos são considerados aptos para competirem oficialmente.Por outro lado, devem ser realizados dois testes por semana: "um 48 horas antes do jogo e outro o mais próximo possível da hora do jogo", sendo que um caso positivo "determina o seu isolamento e a impossibilidade de participar nas competições até à determinação de cura". Os atletas e elementos da equipa onde foi testado um caso positivo são contactos diretos, contudo, o Código de Conduta refere que "a identificação de um caso positivo não torna, por si só, o isolamento coletivo, das equipas, obrigatório" e que a determinação desse mesmo confinamento será "feita pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, após articulação e decisão concertada entre as Autoridades de Saúde Regionais e a Autoridade de Saúde Nacional, em função da avaliação de risco".