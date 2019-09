Real Madrid ajuda à festa do centenário do Belenenses

O Belenenses marcou presença na inauguração do Santiago Bernabéu há 65 anos e, desta feita, é o Real Madrid que vai participar nas cerimónias dos 100 anos do clube do Restelo.

Os dois históricos defrontam-se hoje, às 19h00, num encontro em que muitas das lendas do Real Madrid vão, certamente, espalhar magia no relvado, apesar de as pernas já não darem tudo. Como admite, de resto, o campeão mundial francês, Christian Karembeu. "Vamos tentar jogar como profissionais mas o problema é que a comida é demasiado boa. Estou aqui há dois dias e dão-me tudo a provar. Aqui há de tudo!" Julio Llorente, também presente na antevisão do encontro, concorda que o físico já não dá para muito. "O futebol continua a estar na cabeça, mas as pernas já não respondem."

Na hora de escolher o adversário para celebrar o centenário do Belenenses, o presidente Patrick Morais de Carvalho não teve dúvidas!: "A primeira equipa que nos passou pela mente convidar para podermos fazer o jogo do centenário foi o Real Madrid. A amizade entre o Real Madrid e o Belenenses é histórica."

Ainda antes de os veteranos azuis defrontarem os merengues, a equipa principal vai apresentar-se aos sócios frente a outro histórico, o Salgueiros, a partir das 16h30, também no Estádio do Restelo.