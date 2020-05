Receitas televisivas aliviam clubes da Liga NOS

O regresso da 1.ª Liga vai aliviar as dificuldades financeiras sentidas por diversos clubes, isto porque vai significar que os emblemas primodivisionários recebam, no início de junho, as verbas respeitantes aos direitos de transmissão televisiva em vigor.





É assim uma boa notícia para os clubes, que tinham ouvido Alexandre Fonseca, CEO da Altice, afirmar que não haveria mais pagamentos aos clubes caso o campeonato não regressasse.