Relatório de Gestão e Contas de 2020/2021 da FPF aprovado

A FPF anunciou, este sábado, que foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão e Contas da época 2020/2021, apresentando um "resultado líquido positivo de 4,6 milhões de euros, correspondentes a 104 milhões de rendimentos face a um total de gastos no valor de 99,4 milhões".





A AG aprovou também o aumento do fundo social da Federação Portuguesa de Futebol de 15 para 25 milhões de euros, e ditou que o lucro de 4,6 milhões apresentado no relatório fosse distribuído da seguinte maneira: "um milhão de euros para reforço da atividade das seleções; um milhão de euros para o apoio ao futebol não profissional (redução de taxas, seguros do futebol feminino, subsídios de deslocações, entre outras medidas); um milhão e meio de euros para apoio à melhoria das infraestruturas desportivas em competições profissionais e não profissionais e um milhão de euros para apoio à retoma de atividades dos sócios da FPF; 162 mil euros destinados ao reforço dos fundos patrimoniais".Também aprovados por unanimidade pela Assembleia foram votos de louvor para as Seleções Nacionais de futsal e de futebol de praia, respetivamente Campeã do Mundo e vencedora da Liga Europeia.Artur Soares Dias, árbitro luso, assim como a sua equipa composta por Rui Licínio e Paulo Soares também foram premiados pela presença no Euro'2020 e nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Ainda Tiago Martins, que desempenhou função de vídeo-árbitro, Duarte Coelho, árbitro de futsal, e Sérgio Soares e António Almeida, árbitros de futebol de praia foram condecorados.Segundo a FPF, "Soares Dias ofereceu uma camisola autografada por toda a sua equipa ao presidente Fernando Gomes, e agradeceu ao líder do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes, tudo o que tem feito pela arbitragem".A reunião, que foi liderada pelo vice-presidente da AG, José Bento Pinto, tendo sido a Mesa complementada pelo presidente da AF Leiria, Manuel Mendes Nunes, realizou-se na manhã deste sábado em Albufeira, uma vez que a Seleção Nacional recebe o Qatar no Estádio do Algarve esta noite.