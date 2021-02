Renato Paiva: «FC Porto recuperou a 'mola' que os motiva e voltou a choradeira»

Renato Paiva, antigo treinador do Benfica B e atualmente no Equador ao serviço do Independiente del Valle, comentou a postura do FC Porto no futebol português em entrevista ao podcast 'Benfica à Benfica', na página de Youtube Visão Vermelha.





"A história deles é aquela maneira de eles verem o contra tudo e contra todos, os coitadinhos, os calimeros e ninguém gosta da gente e não sei das quantas. Eles encontraram uma 'mola' que os motiva e isso perdeu-se. Durante algum tempo perdeu-se. Agora recuperaram e voltou a choradeira. Não se pode expulsar um menino do FC Porto porque é uma vergonha, porque no banco do FC Porto podem estar 150 gajos em pé e se não puderem estar em pé ninguém gosta do FC Porto, é uma vergonha, é a capital, é o governo… Esta conversa para nós é da treta mas para eles é o que os alimenta", referiu o técnico de 50 anos.