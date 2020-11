Ricardo Pessoa e a morte de Vítor Oliveira: «A marca dele ficará sempre vincada em mim»

As reações morte de Vítor Oliveira têm-se multiplicado e Ricardo Pessoa, antigo jogador do Portimonense, não quis perder a oportunidade de homenagear o técnico.





"São daquelas notícias que nunca estamos à espera, somos sempre apanhados de surpresa. Não é fácil comentar, foi uma pessoa que me marcou muito e de certeza que marcou também outros jogadores. Muitos mesmo. Aquilo que guardo são os imensos momentos que vivemos jutnos, foi o meu último treinador. Ficará sempre marcado naquilo que foi a minha história profissional. A marca dele ficará sempre vincada em mim naquilo que tenho para viver daqui para a frente em termos desportivos", explicou o ex-lateral-direito em declarações à SportTV.O agora treinador-adjunto dos algarvios aproveitou ainda para recordar as duas temporadas em que conviveu com Vítor Oliveira: "Tinha coisas que marcavam. Tinha uma liderança forte, era extremamente exigente no trabalho diário, dizia as coisas na cara e era uma pessoa que percebia muito de futebol. Podia ter tido uma carreira ainda melhor se lhe tivessem dado um pouco mais de crédito, podia ter treinado mais anos na 1ª Liga. Marcou-me profundamente. Dizia o que tinha a dizer, doesse ou não doesse. No entanto, isso não era para nos deitar abaixo, mas sim de que forma a que melhorássemos. É um ser humano que me deu muito prazer conhecer, ficou uma relação de amizade. Era uma pessoa muito divertida, gostava muito de contar piadas. Quando se falava com ele havia sempre uma brincadeira que nos fazia esquecer a relação treinador-jogador".