Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Águas: «Postura do Dito não era vulgar no mundo do futebol» Recorda com carinho o amigo que o acompanhou do Benfica para o FC Porto em 1988





Dito e o ex-ponta-de-lança de azul e branco nas Antas