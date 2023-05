Rui Pinto reage às buscas: «8 anos depois, a Justiça vai fazendo o seu caminho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2015, o projecto #FootballLeaks deu o pontapé de saída, tendo como objectivo divulgar a parte oculta do futebol. Após centenas de revelações de impacto global, a bola passou para o lado da justiça, que 8 anos depois vai fazendo o seu caminho. https://t.co/S7Yl6utcu6 — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) May 17, 2023

Rui Pinto já reagiu à operação da Autoridade Tributária que levou esta quarta-feira a buscas no FC Porto, Benfica e Sporting e na casa de vários jogadores. Acompanhe aqui ao minuto "Em 2015, o projecto #FootballLeaks deu o pontapé de saída, tendo como objectivo divulgar a parte oculta do futebol. Após centenas de revelações de impacto global, a bola passou para o lado da justiça, que 8 anos depois vai fazendo o seu caminho", publicou no Twitter.