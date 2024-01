Rui Pinto sobre César Boaventura: «Tal como Paulo Gonçalves, escolheu sacrificar-se e arcar com as consequências»

Rui Pinto, pirata informático fundador do 'Football Leaks', reagiu esta sexta-feira à 3.ª sessão do julgamento em que César Boaventura é acusado de quatro crimes de corrupção, e onde Lionn, antigo futebolista do Rio Ave, disse ter sido aliciado pelo empresário durante a época de 2015/16 para cometer um penálti e ser expulso no jogo contra o Benfica, em Vila do Conde."César Boaventura terá hoje afirmado em tribunal que está 'metido no meio de uma mentira', e nesse aspecto tem toda a razão. É uma mentira que seja ele o mentor de todo este esquema de corrupção, mas tal como fez Paulo Gonçalves, escolheu sacrificar-se e arcar com as consequências", pode ler-se na publicação feita por Rui Pinto na rede social 'X' (antigo Twitter).