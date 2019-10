Sá Pinto e o adeus a Jordão: «Foi com grande tristeza que recebi esta notícia»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, lamentou esta sexta-feira a morte do antigo futebolista internacional português Rui Jordão, "uma referência" para o também ex-jogador.Antes de qualquer pergunta sobre o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, diante do Leça, no sábado, Sá Pinto fez questão de "enviar as condolências à família do grande Rui Jordão", que morreu hoje, aos 67 anos."[Jordão era] Uma referência para mim, uma pessoa afável e serena, simpática. Encontrávamo-nos esporadicamente, porque ele afastou-se um pouco do futebol, eu gosto imenso de arte e pintura, ele pintava, falávamos um pouco sobre isso e foi com grande tristeza que recebi esta notícia", afirmou.Natural de Benguela, Jordão destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.Sá Pinto enviou ainda "um forte abraço" ao também antigo avançado internacional e atual diretor de 'scouting' do FC Porto, Fernando Gomes, que "atravessa um período difícil de saúde"."É uma das grandes referências do futebol português e o meu ídolo, desejo uma rápida recuperação", disse.