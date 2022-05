Sandro Mendes deixa Amora

Sandro Mendes, que garantiu a manutenção do Amora na Liga 3, não será o treinador da equipa da margem sul na próxima temporada.No momento da despedida, Sandro Mendes deixou uma mensagem sentida aos adeptos: "Foram meses cheios de emoção, com grandes momentos e outros mais amargos. Não passou um dia sem pensar na sorte que tive em trabalhar neste clube e com estes jogadores, com as suas qualidades profissionais e humanas. Despeço-me com a sensação de missão cumprida", frisou, fazendo de seguida um balanço dos meses de trabalho."Estar aqui durante este tempo foi uma verdadeira aventura. Vou feliz e agradecido pela oportunidade que me foi dada, pelas pequenas conquistas pessoais de todos e com o sabor agridoce que por um bocadinho teria sido excelente, mas não foi". adiantou. Recorde-se que o Amora falhou a fase de subida de divisão à Liga Sabseg por um ponto.O treinador não especificou as razões por que não continua no clube mas, segundo Record conseguiu apurar, tudo indica que terá sido pelo facto do "projeto do clube" não ir ao encontro das suas "ambições".