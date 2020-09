Secretário de Estado da Saúde explica adiamento dos jogos da Segunda Liga

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, abordou esta segunda-feira o adiamento dos dois jogos da 2.ª Liga deste fim-de-semana (Feirense-Chaves, na sexta-feira, e Ac. Viseu-Académica, no sábado) devido a casos positivos de Covid-19.





"O Governo continua e continuará empenhado em permitir o regresso à normalidade possível das modalidades desportivas e do futebol. Agora é importante dizer que as autoridades de saúde não abdicam de usar todos os meios legais e de saude pública para limitar a propagação do vírus. Neste contexto, as condições de avaliação cabem às autoridades locais de saúde e serão sempre muito diferentes de local para local que as codições epidemiológicas são diferentes de local para local. Para problemas diferentes, soluções diferentes. Mas temos de fazer um esforço para harmonizar. Numa altura em que o país sobe para estado de contigência, o futebol não pode dar sinais contrários e estamos conscientes que o futebol quererá manter a excelente imagem que deixou aquando da retoma da época passado na defesa do interesse público e da saúde pública", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Podemos avaliar e apreciar uma regra de fora de jogo, mas acreditamos que o futebol não quererá avaliar regras da saúde pública"."Existem normas - nomedamente a 36 -, e situações locais muito específicas e que evoluem de forma diferente. Por exemplo, as condições epidemiológicas no final da semana em Viseu não seriam iguais às de outros locais e as autoridades tomaram decisões de acordo com a situação".Recorde-se que esta tarde a Liga Porugal vai ao Ministério da Saúde falar com Lacerda Sales sobre as normas determinantes.