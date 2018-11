SEF notificou 8 jogadores de clube de Braga para abandono voluntário do país

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) notificou oito futebolistas do Palmeiras Futebol Clube, em Braga, para abandono voluntário do país, por situação irregular em Portugal, anunciou esta terça-feira aquela polícia.Em comunicado, o SEF acrescenta que foi ainda detido um cidadão estrangeiro, que se assumiu como "responsável do clube e pela vinda dos cidadãos para Portugal".A detenção ocorreu face aos "fortes indícios" da prática do crime de auxílio à imigração ilegal.Na ação inspetiva ao Palmeiras, realizada na segunda-feira no âmbito da prevenção da exploração de mão-de-obra estrangeira em território nacional, o SEF identificou 12 estrangeiros que se encontravam a pernoitar nas instalações do clube, "sem que houvesse quaisquer condições adequadas para o efeito".Entre eles, "encontravam-se, pelo menos, dois que viram recusado o visto de estada temporária para o exercício de atividade desportiva amadora, que haviam solicitado no consulado português no seu país de origem".Foi ainda identificado um cidadão português.O detido vai ser levado à autoridade judiciária para aplicação das respetivas medidas de coação.