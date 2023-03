Segunda edição do Thinking Football Summit já tem bilhetes à venda

O Thinking Football Summit, evento que congrega vários figuras do futebol, contará com a sua segunda edição este ano, depois do sucesso de 2022, e sucederá novamente no Super Bock Arena, no Porto, entre 7 e 9 de setembro.Os bilhetes já estão à venda e contam com um desconto de 40 por cento, variando o preço dos ingressos entre os 48 e os 750 euros.