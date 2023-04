Sereno: «Objetivo é levar o Aves à 1.ª Liga e à Europa, eventualmente»

Henrique Sereno explicou esta segunda-feira os contornos da instalação da SAD do Vilafranquense nas infraestruturas do CD Aves já a partir da próxima época desportiva. A nova designação passará a ser Aves Futebol SAD e as cores do equipamento manterão o vermelho e o branco."Vamos transferir as coisas de Vila Franca para aqui. Esta vila passou por momentos complicados e o objetivo é trazer o Aves para a 1.ª Liga e para a Liga Europa, eventualmente", começou por explicar o líder da SAD ribatejana, confirmando depois um acordo de 10 anos, prorrogáveis no tempo. "Vamos assumir todo o futebol, desde a formação até ao futebol profissional, enquanto o CD Aves apenas terá as modalidades", acrescentou.Sereno referiu ainda que a parceria com o Vilafranquense será prolongada por três anos, mas em moldes diferentes. Confirmou ainda que houve conversações com o Sp. Espinho, mas a inviabilidade com a conclusão do estádio abortou o negócio, acabando por ser a Vila das Aves o destino do projeto que manterá os jogadores do plantel do Vilafranquense com contrato para a próxima época.