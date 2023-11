Siga a gala Quinas de Ouro 2023, em direto

há 1 horas 17:08

Gala Quinas de Ouro 2023 decorre hoje

É esta segunda-feira que decorre a gala Quinas de Ouro 2023. A cerimónia tem início às 18h30 e terá lugar no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa. A gala de hoje será, sobretudo, dedicada ao futebol de formação e às "Associações Distritais de futebol, clubes, rapazes e raparigas", como dá conta a nota avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no sítio oficial da Internet.